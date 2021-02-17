New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.931,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 14.047,50 puana geriledi.

Güne yükselişle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketi ile aşılama çalışmaları piyasaların gündemindeki yerini korudu.

Ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde Demokratların gelecek hafta pakete dair taslak oylama yapmayı planladığı ifade edildi.

Makroekonomik tarafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 12,1 değeriyle 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Dijital para birimi Bitcoin'in fiyatı 50 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Öte yandan, Kanada sınırından Meksika'ya kadar ülkenin iç ve güney kesimlerinde 170 milyon kişiyi etkileyen kar, buz, yağmur ve dondurucu soğuklar nedeniyle eyaletlerde endişe verici düzeyde elektrik ve ısıtma sorunu yaşandığı bildirildi.

Bölgede kötü hava koşulları nedeniyle birçok üretim merkezi çalışamaz hale gelirken, belli saatlerde dönüşümlü olarak elektrik kesintileri uygulandı. Bu durum artan taleple birlikte enerji fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 60 doların üzerine çıktı.

Analistler, piyasaların çarşamba günü Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin 26-27 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları takip edeceğini belirtti.