New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 3.881,37 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 azalışla 13.465,20 puana indi.

Güne teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senatodaki sunumunun ardından karışık bir seyir izledi.

Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirten Powell, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

Powell, "Son haftalarda, yeni vakalar ile hastaneye yatışların sayısı düşüyor ve devam eden aşılamalar bu yılın sonlarında daha normal koşullara dönüş için umut veriyor. Bununla birlikte ekonomik toparlanma düzensiz olmaya devam ediyor, tamamlanmaktan uzakta ve önündeki yol oldukça belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Powell'ın konuşmasının enflasyonla ilgili endişelerin bir kısmını giderdiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell, çarşamba günü de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak ve vekillerin sorularını yanıtlayacak.