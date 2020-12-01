01.12.2020 - 17:46 | | AA
New York borsası nasıl açıldı?
New York borsası Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haberlerin etkisiyle güne yükselişle başladı.
İlk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemiUMTAS'ın özellikleri yetenekleriyle heyecanlandırıyor. Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS'a ilişkin paylaşımda bulundu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...