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01.12.2020 - 17:46 | | AA

New York borsası nasıl açıldı?

New York borsası Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haberlerin etkisiyle güne yükselişle başladı.

New York borsası nasıl açıldı?

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,03 artışla 29.944,77 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1 yükselişle 3.657,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artarak 12.300,06 puandan işlem görmeye başladı.

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