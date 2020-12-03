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03.12.2020 - 18:00 | | AA

New York borsası nasıl açıldı?

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artışla 29.917,06 puandan işlem gördü.

New York borsası nasıl açıldı?

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 3.670,09 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 12.373,51 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi beklenen destek paketine dair haber akışı ve ekonomik verileri takip ettiğini bildirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a ekonomik destek paketine ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık planın görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Kasım ile biten haftada 712 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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