New York borsası nasıl açıldı?

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 3.855,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 artarak 13.516,57 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın dün olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yemin töreninin ardından günü rekorla tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, "Belki de virüsün en çetin ve en ölümcül dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp bu salgın gerçeği ile yüzleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Biden, görevinin ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı. Biden'ın dün ve Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın önceki gün yaptığı açıklamalar, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketi beklentilerini artırırken, beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ocak ile biten haftada sınırlı bir düşüş göstererek 900 bine geriledi.

ABD'de konut başlangıçları da geçen ay kasıma göre yüzde 5,8 artarak 1 milyon 669 bine çıktı ve Eylül 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ocakta 26,5 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.