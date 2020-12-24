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24.12.2020 - 21:26 | | AA

New York borsası Noel arifesinde yükselişle kapandı

New York borsası, Noel arifesinde günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 30.199,87 puana yükseldi.

New York borsası Noel arifesinde yükselişle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artarak 3.704,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 yükselişle 12.804,73 puana çıktı.

Noel arifesinde yarım gün işlem gören endeksler, pozitif bir seyir izledi.

Bugün işlem hacminin düşük olduğu piyasalar, Noel tatili nedeniyle yarın tüm gün kapalı olacak.

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