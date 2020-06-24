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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası sert düşüşle kapandı
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    24.06.2020 - 23:25 | | AA

    New York borsası sert düşüşle kapandı

    New York borsası, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayılarının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

    New York borsası sert düşüşle kapandı

    Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,71 azalışla 25.447,31 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 2,56 kayıpla 3.051,14 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,19 azalışla 9.909,17 puana düştü.

    Endekslerdeki düşüşte, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı.

    Ülke genelinde artan vaka sayısına ilişkin haberler, ekonomik toparlanmanın tehlikeye girebileceğine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

     

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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