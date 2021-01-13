13.01.2021 - 00:37 | | AA
New York borsası yatay seyirle kapandı
New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 31.068,69 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artarak 3.801,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 yükselişle 13.072,43 puana çıktı.
ABD'deki politik ve ekonomik gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korudu.
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler artış gösterdi. Biden geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü vermişti.
ABD'li büyük bankaların bu hafta dördüncü çeyrek bilançolarının açıklanması beklenirken, bankacılık hisselerinde yükseliş görüldü. Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2'nin, JPMorgan Chase ve Bank of America'nın hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.
TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan TIR, başka bir kaza ihbarına giden jandarma devriye aracına, ardından da bir otomobile çarptı. Otomobil ve jandarma aracının şarampole devrildiği, TIR'ın ise yan yattığı kazada 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralandı.