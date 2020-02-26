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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    26.02.2020 - 18:08 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

     

    Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 27.159,46 puandan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kazançla 3.142,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 yükselişle 9.011,55 puandan işlem gördü.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, ABD Başkanı Donald Trump TSİ 02.00'da Kovid-19 ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

    Medyayı "piyasalarda panik yaratma" ile suçlayan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'da, bu konuda bugün 18.00'de (TSİ 02:00) bir basın konferansı yapacağım. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) temsilcileri ve diğerleri orada olacak. Teşekkür ederim!" paylaşımında bulundu.

    Bakan açıkladı! 2 bin 153 personel alınacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.
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