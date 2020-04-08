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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    08.04.2020 - 17:13 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artışla 22.893,47 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,08 yükselişle 2.689,48 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kazançla 7.975,72 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının bu haftanın ardından düşüşe geçeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Corona virüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladıRusya’da koşucu olduğu belirtilen bir kişi, corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı, özel kıyafetli sağlık görevlileri ise onu kovaladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
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