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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    09.04.2020 - 16:50 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2,3 trilyon dolarlık kredi desteği için attığı ilave adımları açıklamasının ardından güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

     

    Açılışta, Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,10 artışla 23.690,66 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,06 yükselişle 2.782,78 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 8.169,01 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yükselişte, Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek amacıyla 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararlarını açıklaması etkili oldu.

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