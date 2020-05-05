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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    05.05.2020 - 16:55 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,8 artışla 23.958,88 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 2.871,47 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.809,66 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler etkili oldu.

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