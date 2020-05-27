27.05.2020 - 16:53 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ekonomik normalleşmeye ilişkin iyimserlikle güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,4 yükselişle 25.347 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.019 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 artışla 9.353 puandan işlem görmeye başladı.
Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle yükselişini sürdürdü.