BİST105.2732.18EURO7.440.73USD6.770.76ALTIN369.500.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
    ABONE OL
    27.05.2020 - 16:53 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, ekonomik normalleşmeye ilişkin iyimserlikle güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,4 yükselişle 25.347 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.019 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 artışla 9.353 puandan işlem görmeye başladı.

    Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle yükselişini sürdürdü.

    Avcılar’da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika...Edirne'de feci kaza! Yaralı çift için seferber oldular

    Son dakika...Edirne'de feci kaza! Yaralı çift için seferber oldular

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

    TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

    Sıradaki Haber