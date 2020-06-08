New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 27.232,93 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 3.203,75 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükselişle 9.829,73 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve ekonominin normalleşmesine yönelik devam eden iyimserlik etkili oldu.

Analistler, piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi toplantısını takip edeceğini belirtti.