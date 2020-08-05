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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    05.08.2020 - 17:18 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artışla 27.008,29 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.319,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 10.956,92 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik gelişmeler etkili oldu. ABD'li tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson & Johnson, ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu.

    ABD-Çin gerginliğine ilişkin endişeler de iki ülke yetkililerinin ocak ayında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasını gözden geçirmek üzere 15 Ağustos'ta bir toplantı düzenleyeceğine ilişkin basında yer alan haberlerle hafifledi.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, temmuzda 167 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

    Analistler, piyasaların Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu teşvik paketinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varmak için çalışıldığını belirtmişti.

    Gündüz vakti alkol alıp kavga ettiler!Samsun’da gündüz vakti parkta alkol alarak kavga eden 1'i kadın 3 kişi ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.
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