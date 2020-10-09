85,74BİST1.1610.87EURO9.32-0.24USD7.89-0.59ALTIN487.770.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
    ABONE OL
    09.10.2020 - 17:08 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 28.530,42 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 3.465,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 11.420,98 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Drew Hammill, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Pelosi ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ekonomik destek paketine ilişkin 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hammill, ikilinin görüşmede kapsamlı bir destek paketi üzerinde anlaşma olasılığını ele aldığını bildirdi.

    Hammill, Hazine Bakanı Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı bir destek paketi üzerinde anlaşmak istediğini ilettiğini aktardı.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (9 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İnşirah Suresi Türkçe anlamı nedir? İşte İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve faziletleri

    İnşirah Suresi Türkçe anlamı nedir? İşte İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve faziletleri

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Ablasını 9 yerinden bıçaklayan sanıktan şok sözler! Hatırlamıyorum

    Ablasını 9 yerinden bıçaklayan sanıktan şok sözler! Hatırlamıyorum

    Sıradaki Haber