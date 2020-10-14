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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    14.10.2020 - 17:05 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 28.731,30 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 3.516,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kazançla 11.516,90 puandan işlem görmeye başladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve ekonomik destek paketi belirsizliğinin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

    ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Goldman Sachs ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Goldman Sachs'ın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 3,6 milyar dolara çıktı.

    Bank of America'nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 4,9 milyar dolar olurken, Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 56 azalarak 2,04 milyar dolara geriledi.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,4 arttı.

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