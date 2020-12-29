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29.12.2020 - 18:00 | | AA

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 30.554,72 puandan işlem gördü.

New York borsası yükselişle açıldı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 3.753,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artarak 12.965,63 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizliğin ortadan kalkmasıyla haftaya pozitif başlayan endeksler, destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması girişimine ilişkin gelişmelerin de etkisiyle yukarı yönlü seyrini korudu.

Trump'ın piyasaların uzun süredir gündemini meşgul eden Kovid-19 salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını pazar günü beklenmedik bir şekilde imzalamasının ardından Temsilciler Meclisi de pakette yer alan 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti. Söz konusu tasarının bugün ABD Senatosu'nda oylanması bekleniyor.

Kovid-19 salgınına yönelik destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendiren Trump, 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemişti.

Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.
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