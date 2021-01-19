New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,75 artışla 31.044,86 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,82 yükselişle 3.799,13 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 artarak 13.136,13 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de resmi tatil dolayısıyla dün kapalı olan piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla destek beklentisi ve Goldman Sachs'ın beklenenden iyi gelen dördüncü çeyrek bilançosunun etkisiyle açılışta pozitif bir seyir izledi.

Piyasalar, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve gelmesiyle Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın bugün Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmaya odaklanırken, Yellen'ın ekonomi için "daha fazla destek" çağrısında bulunacağı kaydedildi.

Yellen, Senato tarafından onaylanması halinde ABD Hazine Bakanlığı görevini Steven Mnuchin'den devralacak. Öte yandan, ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America'nın 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançoları açıklandı.

Goldman Sachs'ın 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 4,5 milyar dolar oldu ve beklentileri geride bıraktı.

Bank of America'nın dördüncü çeyrekteki net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,4 azalışla 5,5 milyar dolara geriledi.