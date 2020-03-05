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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    05.03.2020 - 00:33 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsasında endeksler, çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1.173,45 puan değer kazandı ve yüzde 4,53 artışla 27.090,86 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi, yüzde 4,19 artarak 3.129.12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 yükselişle 9.018,09 puana çıktı.

    Endekslerdeki yükselişte, ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 10 eyalette ipi göğüslemesi etkili oldu.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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