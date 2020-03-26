26.03.2020 - 23:09 | | AA
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, perşembe gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 6,2 artışla 22.523,15 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 5,9 artarak 2.622,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,6 yükselişle 7.797,54 puana çıktı.
Endekslerdeki yükselişte, ABD Senatosu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylaması etkili oldu.
Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı 75 oldu, toplam vaka sayısı da 3.629'a yükseldiFahrettin Koca son durumu açıkladı. Bakan Koca, "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.