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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    08.04.2020 - 23:36 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,4 artışla 23.419,13 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 3,3 artarak 2.746,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,6 yükselişle 8.090,90 puana çıktı.

    Endeksler, ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya alındığını duyurmasının ardından yükseliş kaydetti. Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.

    Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmeye başlayacağına ilişkin beklentiler ile küçük işletmelere yönelik ilave destek hazırlığına dair haberler piyasalardaki iyimser havanın sürmesinde etkili oldu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün sosyal medya hesabından, küçük işletmelere yönelik kredi programı kapsamında 250 milyar dolarlık ilave kaynağın ayrılması için Kongre'de görüşmeler yaptığını belirtmişti.

    Evine 50 metre uzaklıkta böyle bulunduAdana'nın Kozan ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Hüseyin Ayhan (58), evinin yaklaşık 50 metre uzağında yol kenarında ölü bulundu. Polis, Ayhan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruyor.
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