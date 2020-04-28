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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    28.04.2020 - 00:07 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,5 artışla 24.128,82 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,5 artarak 2.877,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.730,16 puana çıktı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının ivme kaybetmesi ve ekonomik faaliyetin normale döneceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki iyimserliği artırdı.

    Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 980 bin 8'e ulaşırken, salgında ölenlerin sayısı 55 bin 637 oldu.

    Ülkede salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelen New York'ta Vali Andrew Cuomo, salgın nedeniyle kapatılan bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayabileceğini duyurdu.

    Fotoğraf çektirmek isterken canından olduAntalya'da, fotoğraf çekinmek isterken 35 metre yükseklikten denize düştüğü öne sürülen Kazakistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.
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