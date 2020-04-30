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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    30.04.2020 - 00:07 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizi oranlarında değişikliğe gitmemesinin ardından günü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,2 artışla 24.629,40 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 2,7 artarak 2.938,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,6 yükselişle 8.913,5 puana çıktı.

    Endeksler, Fed'in politika faizi oranlarında değişikliğe gitmemesinin ardından yükseliş gösterdi.

    Fed'den bugün yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu kaydedildi. Açıklamada, ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar faiz oranlarının bu aralıkta tutulmasının beklendiği ifade edildi.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

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