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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    27.05.2020 - 00:05 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,2 artışla 24.995 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,2 kazançla 2.992 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.340 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları ve ekonominin normalleşmeye başlamasına dair artan iyimserlik belirleyici oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre 0,9 puan artarak 86,6 seviyesine yükseldi. ABD'de yeni konut satışları ise nisanda aylık yüzde 0,6 artışla 623 bine yükselerek piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi.

    Öte yandan Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlanması ve talepteki toparlanmayla petrol fiyatları da artış gösterdi.

    ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2,6 artışla 34,11 dolardan alıcı bulurken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı aynı dakikalarda yüzde 1,49 artarak 36,07 dolardan işlem gördü.

    Manisa'da aynı kişiye ait iş yerlerine saldırdıManisa'nın Turgutlu ilçesinde İ.S.'ye ait spor mahağazı ile ofisi, kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle her iki iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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