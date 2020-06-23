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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    23.06.2020 - 00:03 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 26.023,45 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 3.117,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükselişle 10.056,48 puana çıktı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin değer kazanmasıyla pozitif bir seyir izledi.

    Karısını ödürüp intihar etmişGiresun’un Çanakçı'da eşini uykusunda bıçaklayarak öldürüp, intihar eden Ali Kodalak ve eşi Çakır Kodalak’ın cesetleri olay yerinde savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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