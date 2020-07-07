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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    07.07.2020 - 00:01 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,78 artışla 26.287,03 puana ulaştı.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,60 artışla 3.180,20 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 2,21 artışla 10.433,65 puana yükseldi ve yeni bir rekorla günü tamamladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen, iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle geçen haftayı pozitif bir seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftada da yükseliş eğilimini sürdürdü.

    Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet ve Netflix gibi teknoloji şirketlerinin hisselerinin yüzde 2'nin üzerinde değer kazanması etkili oldu.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, haziranda aylık 11,7 puan artarak 57,1 değerine yükseldi ve beklentileri geride bıraktı. Kovid-19 salgını nedeniyle önceki aylarda sektördeki daralmaya işaret eden, haziranda ise büyüme gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ay 50,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

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