New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 3.293,79 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kazançla 10.902,80 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Borsada endeksler, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 54,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.