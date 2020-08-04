BİST1.127-0.76EURO8.19-0.09USD6.95-0.36ALTIN441.41-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
    ABONE OL
    04.08.2020 - 00:03 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,89 artışla 26.664,40 puana yükseldi.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 3.293,79 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,47 kazançla 10.902,80 puana ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

    Borsada endeksler, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yukarı yönlü bir seyir izledi.

    ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 54,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

    3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulunduAydın'ın Nazilli ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bülent Çetin (49) evinde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç son! 3 gündür haber alınamıyordu...

    Korkunç son! 3 gündür haber alınamıyordu...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

    Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

    Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

    Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

    Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

    Sıradaki Haber