New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 3.306,60 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 10.941,17 puana ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, borsada endeksler pozitif bir seyir izledi.

Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasında dün 2 saat süren görüşmenin ardından müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün ise katıldığı bir televizyon programında bu hafta anlaşmaya varılacağını düşünmediğini bildirdi.

ABD basınına yansıyan haberlerde, işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda henüz anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri haziranda yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara çıkarak beklentinin üzerinde bir yükseliş kaydetti. Mayıs ayında yakaladığı artış eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 5 artış yönündeydi.