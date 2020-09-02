New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artarak 3.527,61 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,39 kazançla 11.939,67 puana çıktı. Söz konusu performanslarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 56'ya yükseldi ve ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklentilerin üzerinde bir seyir izleyen verinin ağustosta 54,5 değerini alması tahmin ediliyordu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 53,6'dan 53,1'e revize edildi. Aşağı yönlü revizyona rağmen endeks, Ocak 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti.