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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
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    03.09.2020 - 00:05 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,59 artışla 29.100,50 puana yükseldi.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 1,54 artarak 3.580,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 12.056,44 puana çıktı. Söz konusu performanslarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

    Gün boyu pozitif seyir izleyen endeksler, beklenenden kötü gelen özel sektör istihdam verisine rağmen yükseliş kaydetti.

    Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik tesirlerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

    ABD basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yönelik teşvik paketine ilişkin Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bir başka teşvik paketi için görüşmelere başladığı belirtildi.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ağustosta 428 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı. Kovid-19 salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayısta gösterdiği azalışın ardından haziran itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 950 bin kişi artması yönündeydi.

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