BİST1.121-0.27EURO9.102.25USD7.801.87ALTIN471.782.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle kapandı
    ABONE OL
    29.09.2020 - 00:02 | | AA

    New York borsası yükselişle kapandı

    New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,51 artışla 27.584,71 puana yükseldi.

    New York borsası yükselişle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 1,66 artarak 3.353,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kazançla 11.117,52 puana çıktı.

    New York borsasında endeksler, teknoloji, bankacılık ve enerji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

    ABD'li teknoloji devlerinden Amazon ve Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, Microsoft ve Facebook'un hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

    Ülkenin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

    Enerji şirketlerinden Devon Enerji'nin hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazanırken, Chevron'un hisseleri yüzde 3'e yakın arttı.

    Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını duyurmasının ardından Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu bildirdi.

    ABD basınında geçen hafta yer alan haberlerde, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu kaydedilmişti.

    'Seni boşayacağım, başkasıyla olacağım' dedi, imam nikahlı kocası bıçakladıİZMİR'in Konak ilçesinde 4 çocuk annesi Aysun K.(37), iddiaya göre uyuşturucu ve alkolün etkisiyle sokakta karşılaştığı imam nikahlı eşi Sinan D.'ye "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" demesi üzerine tartışma çıktı. Yaşanan kavga sırasında Aysun K., çocuklarının babası tarafından bıçakla yaralanırken, şüpheli Sinan D ise gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Sıradaki Haber