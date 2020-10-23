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23.10.2020 - 00:03 | | AA

New York Borsası yükselişle kapandı

New York Borsası, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artışla 28.363,66 puandan kapandı.

New York Borsası yükselişle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 3.455,10 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,19 kazançla 11.506,01 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün yaptığı açıklamada, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Pelosi, tasarının yazılıp oylamasının ise biraz zaman alabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi.

ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 6,54 milyona yükseldi ve Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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