11.01.2021 - 11:17 | | AA
Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 20 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abuja II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Kongo açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 20 Ocak'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Bilim Kurulu üyesi Kara'dan, 'kan sulandırıcı' uyarısıSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs tedavisinde kullanılan kan sulandırıcı ürünlerin bilinçsiz kullanımında vücuda zarar verebileceğine dikkati çekti. Kara, "Bu ilaçlardan elimizde reçetemiz olmadan, doktor önerisi olmadan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Kendi kendimize karar verip kullanabileceğimiz ilaçlar değil bunlar" dedi.