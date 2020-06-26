Nikel Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

1751'de Stockholm'de çalışan Axel Fredrik Cronstedt adlı bilim adamı bu elementle alakalı ilk çalışmaları yapmıştır. Elementin ilk olarak Bakır içerebileceğini düşündü. Ancak sonrasında yeni element olarak Nikeli dünyaya tanıttı. Birçok kimyager bunun kobalt, arsenik, demir ve bakır alaşımı olduğunu düşündü. Sonrasında bu düşüncenin de yanlış olduğu anlaşıldı. Kullanım alanları oldukça fazladır. Ev ya da iş yerlerinde kullandığımız birçok araç gerecin içerisindeki maddesel yapıda yer almaktadır.



Nikelin Özellikleri



Nikelin kimyasal özelliklerine bakacak olursak; ilk olarak atom numarası 28’dir. 20 derecede bulunduğu form katı olarak belirlenmiştir. Nikel elementinin erime noktası 1455 derece iken kaynama noktası 2913 derecedir. Oldukça kuvvetli bir ısı gerekmektedir. Elementin yoğunluğu ise 8,9 gram/ santimetreküptür.



Nikel Hangi Alanlarda Kullanılır?



Nikel korozyona karşı dayanıklıdır ve diğer metalleri korumak için plakalamak için kullanılır. Bununla birlikte, esas olarak paslanmaz çelik gibi alaşımların yapımında kullanılır. Nikrom, az miktarda silikon, manganez ve demir içeren bir nikel ve krom alaşımıdır. Aşırı sıcakta bile korozyona karşı dayanıklıdır. Bu nedenle ekmek kızartma makinelerinde ve elektrikli fırınlarda kullanılır.



Deniz suyunu tatlı suya dönüştüren tuzdan arındırma tesislerinde bakır-nikel alaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan zırh kaplama için de nikel çelik kullanılır. Diğer nikel alaşımları tekne pervane şaftlarında ve türbin kanatlarında kullanılır.



Nikel, şarj edilebilir nikel-kadmiyum piller ve hibrid araçlarda kullanılan nikel-metal hidrit piller dâhil olmak üzere bütün pillerde kullanılır. Görüldüğü üzere nikelin kullanım alanları çok geniştir.



Nikel, madeni paralarda da uzun bir geçmişe sahiptir. ABD'nin beş sentlik parası ("nikel" olarak bilinir) % 25 nikel ve % 75 bakırdır. İnce bölünmüş nikel, bitkisel yağları hidrojenlemek için bir katalizör olarak da kullanılır. Ayrıca cama nikel eklemek, yeşil renk oluşmasını sağlamaktadır.