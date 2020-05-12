Normalleşme başladı, ilk adım AVM’de | Nerede kalmıştık?

Koronavirüs salgınıyla birlikte kapanan alışveriş merkezleri (AVM) 55 günlük aranın ardından Türkiye genelinde kapılarını açtı. AVM’lerin yüzde 80’ine yakını dün perakende katlarını yeniden hizmete sunarken, mağaza açma oranlarının biraz düşük kaldığı görüldü. Markaların bir kısmı 1 Haziran’ı hedeflerken, süreç içinde açacak olanlar da var.



AVM’lerin yeniden açtığı ilk gün giriş trafiği düşük seyretti. Sabah 11:00 itibariyle çoğu AVM hazır giyim katlarını açarken, bazılarının açılışı 12.00’yi buldu. AVM’lerdeki markalar farklı farklı saatlerde dükkânlarını açtı.



Maske takmak zorunlu



İstanbul’da Zorlu Center, 11 Mayıs’ta açan AVM’ler arasında yer aldı. Market ve eczane haricindeki bölümler 12.00 gibi kapılarını açtı. 205 mağazanın bulunduğu AVM’de 30’a yakın mağazanın açtığı görüldü. Açanlar arasında Prada, Miu Miu, Tiffany&Co, Michael Kors, Louis Vuitton, U.S Polo, Gilan gibi markalar yer aldı.

İlk gün için trafiğini düşük olarak gözlemlediğim AVM’de girişte ateş ölçerle ateşiniz ölçülüyor. X-ray kutuları düzenli dezenfekte ediliyor. Maske takmak zorunlu. Her yer düzenli temizleniyor. Özellikle AVM’nin açık alanında insan yoğunluğu ve meraklı alışverişçilerin olduğu görüldü. İstedikleri markanın açık olup olmadığını sorunlar da vardı.

AVM’nin kapalı tarafı daha sakin görüntü verdi. İstanbul’da City’s Nişantaşı da kapılarını dün açtı. Burada da 30’a yakın mağazanın açık olduğu görüldü.

Alışveriş Merkezi ve Perakendecileri Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lerin ilk gün sakin bir açılış yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Açılış beklediğimiz gibi oldu. Trafik yüzde 20’lerde seyretti. Perakendecinin yüzde 40 - 50’si geldi. Yarı yarıya açılış var. Zamanla bu artacak. Hazirana kadar markaların kadar yüzde 70 - 80’i açacak. Haziran itibariyle giriş oranını yüzde 40, ciroların ise yüzde 70 olacağını tahmin ediyoruz.”



‘Hava sorunsuz...’

Her türlü hijyen önleminin alındığını da vurgulayan Altaş, AVM’lerin çoğunun 2000 yılı sonrasında inşa edildiğini, havalandırma sistemlerinin de temiz havayı içeri alan, kirli havayı dışarı veren bir yapısı bulunduğunu aktardı.

BMD: Henüz hazır değiliz

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, üyelerinin yüzde 90’ının AVM’lerde mağazalarını açmadığını belirterek, “Henüz hazır değiliz. Personel ve mağaza içi düzenleme hazır değil. Koleksiyonların düzenlenmesi lazım. Ayrıca vaka sayıları henüz düşmedi. Biz bir vaka varken kapattık mağazaları, halen günde 1.500 vaka var. Üyelerimiz 1 Haziran’a daha çok hazırlanıyor” diye konuştu





Hangi markalar var?

AVM’lerde ilk açan markalar arasında Koton, U.S. Polo, LC Waikiki, İpekyol gibi markaların olduğu görüldü. Flo, İnStreet, Hotiç gibi ayakkabı markalarından da açanlar vardı. Mango’nun bugün, Zara’nın ise gelecek hafta açacağı öğrenildi. Markaların caddelerde açılışlara hız verdikleri görülüyor.