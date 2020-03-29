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    29.03.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    Nükleer enerji için yeni kurum

    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile lağvedilirken, yerine “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)” kuruldu.

    Nükleer enerji için yeni kurum
    AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli bir kurum olarak hizmet verecek TENMAK, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor, nadir toprak elementleri ve diğer elementlerle ilgili inovasyon ihtiyacını karşılayacak. Yeni ürünlerin üretimini sağlayacak kurum, Ar-Ge faaliyetlerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayıp Enerji Bakanına sunacak. 

    Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
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