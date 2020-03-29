Nükleer enerji için yeni kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli bir kurum olarak hizmet verecek TENMAK, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor, nadir toprak elementleri ve diğer elementlerle ilgili inovasyon ihtiyacını karşılayacak. Yeni ürünlerin üretimini sağlayacak kurum, Ar-Ge faaliyetlerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayıp Enerji Bakanına sunacak.