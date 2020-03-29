29.03.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
Nükleer enerji için yeni kurum
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile lağvedilirken, yerine “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)” kuruldu.
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili özel bütçeli bir kurum olarak hizmet verecek TENMAK, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer teknoloji, bor, nadir toprak elementleri ve diğer elementlerle ilgili inovasyon ihtiyacını karşılayacak. Yeni ürünlerin üretimini sağlayacak kurum, Ar-Ge faaliyetlerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayıp Enerji Bakanına sunacak.