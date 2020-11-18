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18.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Nükleer santrale bir adım daha

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Akkuyu NGS’nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023’te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha  çeşitlendirilecek. Akkuyu’dan yükselecek enerji tüm Türkiye’yi aydınlatacak” ifadeleri kullanıldı.

Nükleer santrale bir adım daha

 

Akkuyu NGS’nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010’da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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