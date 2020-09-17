Nutella Türkiye'den açıklama

Şirketin Türkiye Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de satılan Nutella ürünlerinin Manisa'daki fabrikalarında Doğu Karadeniz fındıkları kullanılarak üretildiği belirtilerek "Dünya çapında satılan bütün Nutella ürünleri helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerimizin yüzde 90’ından fazlası halihazırda ilgili organizasyon tarafından Helal Sertifikasına sahip ve geri kalan fabrikalar da sertifikalandırma sürecindedir. Türkiye’de satılan Nutella Helal Sertifikalıdır" denildi.