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    HaberlerEkonomi Haberleri Nutella Türkiye'den açıklama
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    17.09.2020 - 14:43 | | İHA

    Nutella Türkiye'den açıklama

    Ünlü çikolata markası Nutella'ya ABD'de twitter'dan sorulan "Ürünleriniz helal mi" sorusu üzerine Nutella'nın hesabından verilen "Hayır helal değil" yanıtının ardından firma ilk tweeti yalanlayarak özür dilerken, Türkiye Nutella'dan konuyla ilgili "Türkiye’de satılan Nutella Helal Sertifikalıdır" açıklaması geldi.

    Nutella Türkiye'den açıklama

    Şirketin Türkiye Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de satılan Nutella ürünlerinin Manisa'daki fabrikalarında Doğu Karadeniz fındıkları kullanılarak üretildiği belirtilerek "Dünya çapında satılan bütün Nutella ürünleri helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerimizin yüzde 90’ından fazlası halihazırda ilgili organizasyon tarafından Helal Sertifikasına sahip ve geri kalan fabrikalar da sertifikalandırma sürecindedir. Türkiye’de satılan Nutella Helal Sertifikalıdır" denildi.

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