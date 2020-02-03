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    03.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Ocak ayında zam şampiyonu kabak

    Ocak ayında üretici fiyatlarında yüzde 16.07 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün kuru soğan, fiyatı en çok yükselen ürün ise yüzde 130.34’lük artışla kabak oldu.

    Ocak ayında zam şampiyonu kabak

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, ocakta markette 29, üreticide 22 üründe fiyat artışı, markette 9, üreticide 3 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 9 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Ocakta, markette kuru soğan, kuru fasulye, zeytinyağı ve yumurta fiyatında değişim olmadığının altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

    “Ocakta, markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 15.0 ile havuçta görüldü. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 73.1 ile kabakta yaşandı. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 70.3 ile patlıcan, yüzde 56.9 ile yeşil soğan, yüzde 29.9 ile sivri biber, yüzde 23.9 ile mandalina, yüzde 17.2 ile salatalık, yüzde 14.4 ile limon, yüzde 12.3 ile maydanoz, yüzde 11.7 ile Antep fıstığı, yüzde 11.4 ile marul, yüzde 10 ile domates takip etti.”

    Üretici fiyatları

    Bayraktar, üretici fiyatlarında, kabak, salatalık, patlıcan ve sivri biberde görülen artışın, mevsim itibarıyla olgunlaşmanın yavaş olması nedeniyle ürün miktarının azalmasından kaynaklandığını söyledi.

     

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