30.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
ODE Yalıtım ilk yarıda çift haneli büyüme kaydetti
ODE Yalıtım, yılın ilk yarısında çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde beş yeni pazara daha ulaşarak ihracat ağını 75 ülkenin üzerine taşıyan ODE, yalıtım sektörünün toplam ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. Aynı dönemde su yalıtımı ürünlerinin büyüme oranı da yüzde 38 oldu. Pandemi sürecine rağmen üretime, yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Güçlü büyüme trendimiz yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticilerinden biri olarak paydaşlarımıza ve ekonomimize değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.