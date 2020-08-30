ODE Yalıtım ilk yarıda çift haneli büyüme kaydetti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde beş yeni pazara daha ulaşarak ihracat ağını 75 ülkenin üzerine taşıyan ODE, yalıtım sektörünün toplam ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. Aynı dönemde su yalıtımı ürünlerinin büyüme oranı da yüzde 38 oldu. Pandemi sürecine rağmen üretime, yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Güçlü büyüme trendimiz yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticilerinden biri olarak paydaşlarımıza ve ekonomimize değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.