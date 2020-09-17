17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
OECD küresel küçülme tahminini düşürdü
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik görünümün Kovid-19 salgını nedeniyle son derece belirsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4.5’e düşürdü.
OECD’nin Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı. Raporda Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 2.6 olarak açıklanan küçülme tahmini, yüzde 1.8 büyüme olarak revize edildi. OECD, Türk ekonomisine yönelik bu yıl için yüzde 4.8 olan daralma tahminini de yüzde 2.9’a düşürdü.
İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.