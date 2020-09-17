OECD küresel küçülme tahminini düşürdü

OECD’nin Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı. Raporda Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 2.6 olarak açıklanan küçülme tahmini, yüzde 1.8 büyüme olarak revize edildi. OECD, Türk ekonomisine yönelik bu yıl için yüzde 4.8 olan daralma tahminini de yüzde 2.9’a düşürdü.