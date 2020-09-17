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    HaberlerEkonomi Haberleri OECD küresel küçülme tahminini düşürdü
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    17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    OECD küresel küçülme tahminini düşürdü

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik görünümün Kovid-19 salgını nedeniyle son derece belirsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4.5’e düşürdü.

    OECD küresel küçülme tahminini düşürdü

    OECD’nin Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı. Raporda Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 2.6 olarak açıklanan küçülme tahmini, yüzde 1.8 büyüme olarak revize edildi. OECD, Türk ekonomisine yönelik bu yıl için yüzde 4.8 olan daralma tahminini de yüzde 2.9’a düşürdü.

     

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