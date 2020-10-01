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    HaberlerEkonomi Haberleri OGM 274 daimi işçi alacak
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    01.10.2020 - 09:02 | | AA

    OGM 274 daimi işçi alacak

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.

    OGM 274 daimi işçi alacak

    OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

    Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

    İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

    Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

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