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    HaberlerEkonomi Haberleri Öğrenci evini dünyaya İngiltere’den açıyor
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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Öğrenci evini dünyaya İngiltere’den açıyor

    Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, İngiltere’den dünyaya açılıyor.

    Öğrenci evini dünyaya İngiltere’den açıyor

    Erkanlı Holding, öğrenci evi yatırımlarının önemli pazarlarından İngiltere’ye OPTO markasının sahibi Experience Investment ile ortaklık yaparak girdi. Erkanlı Holding, 728 öğrenci evinin yer aldığı projede 140 adetlik öğrenci evi bloğunu İngiliz ortağı ile beraber geliştirecek ve satışını yapacak. 12 milyon sterlinlik yatırımla hayata geçen anlaşma kapsamında; Univa&OPTO markasıyla hayata geçirilecek öğrenci evleri 2022 yılının Eylül ayından itibaren teslim edilecek. South Wales Üniversitesi’nin yanında yer alan projedeki öğrenci evlerinin lansman fiyatı ise yaklaşık 83 bin sterlinden başlıyor.

    Yeni ülkeler yolda

    Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, proje ile 660 bin lira karşılığında İngiltere’de mülk sahibi olma imkanı sağlandığını söyledi. Yurtdışındaki projelere devam edeceklerini vurgulayan Erkanlı, “Almanya’da da düşünüyoruz ama etap etap gideceğiz. Örneğin, Frankfurt, Berlin’de inanılmaz ihtiyaç var. İtalya, İspanya’da Madrid, Portekiz gibi yerlerde de aynı şekilde. Biz ilk etapta İngiltere’de başlamak istedik” diye konuştu.

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