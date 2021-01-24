OlduBil, Limak ile 3 kıtaya yayılacak

OlduBil Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, YouTube’dan canlı yayınlanan “Ventures 60” etkinliğindeki “FinTech yılının yıldızı kim olacak?” konulu panelde; OlduBil’i çok geçmeden Limak’in faaliyet gösterdiği 3 kıtada da kullanıcı ile buluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.

Ergüven, Limak Şirketler Grubu’nun elektrik ve perakende sektöründeki 10 seneyi aşkın deneyiminin kullanıcıyı ve onun ihtiyaçlarını anlamak noktasında çok önemli bir yol gösterici olduğunun da altını çizdi.



Dijital hizmet platformu kavramını ve bu bakış açısı ile iş yapmayı çok önemsediklerini vurgulayan Ergüven, “10 yılı aşkın tecrübemizi kullanıcının lehine nasıl djitalleştirebiliriz diyerek çok kafa yorduk. Bir çekirdek ailenin tüm fertlerinin nelere ihtiyaç duyduğuna yakından baktık. İhtiyacı anladık ve buna cevap verebilmek için kendi sektörünün en itibarlı şirketlerini OlduBil’de buluşturduk. OlduBil adeta bir birleştirici güç gibi konumlanıyor. Kullanıcı fatura taksitlendirmeden, mikro krediye kadar pek çok arayışına OlduBil ile karşılık bulabilecek” diye konuştu.



‘7/24 para gönder’ faturalarını taksitlendir



OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenle ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan anında para iadesi kazanma gibi avantajlardan yararlanabiliyor.



Sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek ücretsiz kayıt yapılan OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar, Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip oluyor. OlduBil, bu sanal kart ile pandemi döneminde giderek artan internet alışverişleri için de güvenli bir ödeme yöntemi sunuyor.

Yıllık hesap işletim ücreti alınmayan uygulama ile hesaptaki paranın tüm kontrolü kullanıcının kendisine bırakılırken, arzu eden kullanıcılar, uygulama üzerinden ya da anlaşmalı noktalardan temassız özellikli fiziksel kart talebinde de bulunabiliyor.



OlduBil hesabına 7/24 para yükleyebilen kullanıcılar, cep telefonundan, elektriğe kadar pek çok kurumun faturasını uygulama içinden ödeyebiliyor. OlduBil ile fatura taksitlendirmek de mümkün. Taksitlendirmeye Limak Enerji faturaları ile başlayan OlduBil, bu hizmeti kısa sürede diğer kurum faturalarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.