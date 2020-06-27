Olympus fotoğraf çekmeyi bıraktı!

Bir yıldır markanın bu alandan çıkacağı konuşuluyordu. Firma haberleri yalanlasa da bir yıl sonra çıkışını açıkladı. 84 yıldır bu alanda faaliyet gösteren Olympus, sektörün önde gelen ve tanınan markalarındandı. Olympus, kamera bölümünü, Sony Vaio PC’yi de almış olan Japan Industrial Partners’a sattığını, web sitesi üzerinden açıkladı.

Olympus, ilk olarak fotoğraf makinesi işine 1939 yılında girdi. İlk Zuiko lens kullanan ilk ürünü Semi-Olympus’u lanse etmişti. Geçen yıllar içerisinde marka pek çok efsanevi modelini piyasaya sundu. Bunlar arasında 1959’da çıkarılan Pen, OM 35mm SLR sistemli modelleri öne çıkıyor. Ancak son yıllarda pek çok fotoğraf makinesi üreticisi gibi kalitesi her geçen gün yükselen cep telefonu kameralarıyla yarışamaz hale geldiler. Pek çok firma gibi karlılık sorunu yaşamaya başladı.