On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu haftanın ilk çekilişi gerçekleştirildi. On Numara çekilişinde on bilen 1 talihli 231 bin TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar On Numara çekilişinde kazandıran numaraları millipiyangoonline üzerinden sorgulayabilecek

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA