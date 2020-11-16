16.11.2020 - 20:47 |
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 10 bilen 1 talihli 231 bin TL'nin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu haftanın ilk çekilişi gerçekleştirildi. On Numara çekilişinde on bilen 1 talihli 231 bin TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar On Numara çekilişinde kazandıran numaraları millipiyangoonline üzerinden sorgulayabilecek
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA
İpek böceğinin mucizevi dönüşümüEskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.