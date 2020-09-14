14.09.2020 - 11:21 |
On Numara çekilişi saat kaçta? 14 Eylül On Numara çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek?
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her hafta Pazartesi akşamları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinin bu akşam saat kaçta gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki On Numara çekilişi saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
On Numara çekilişi içibn geri sayım sürüyor. Her hafta Pazartesi akşamları Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen iki talihli 148.887,70 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 38 kişi 4.155,95 TL, 8 bilen 795 kişi 248,30 TL, 7 bilen 8.366 kişi 44.80 TL, 6 bilen 48.060 kişi 8.20 TL ve son olarak 0 bilen 81.792 kişi 6,75 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de Youtube Milli Piyango TV ekranında canlı olarak gerçekleştirilecek
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