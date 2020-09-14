BİST1.1080.47EURO8.890.49USD7.490.30ALTIN468.920.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara çekilişi saat kaçta? 14 Eylül On Numara çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek?
    ABONE OL
    14.09.2020 - 11:21 |

    On Numara çekilişi saat kaçta? 14 Eylül On Numara çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek?

    On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her hafta Pazartesi akşamları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinin bu akşam saat kaçta gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki On Numara çekilişi saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    On Numara çekilişi saat kaçta? 14 Eylül On Numara çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek?

    On Numara çekilişi içibn geri sayım sürüyor. Her hafta Pazartesi akşamları Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde geçtiğimiz hafta 10 bilen iki talihli 148.887,70 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 38 kişi 4.155,95 TL, 8 bilen 795 kişi 248,30 TL, 7 bilen 8.366 kişi 44.80 TL, 6 bilen 48.060 kişi 8.20 TL ve son olarak 0 bilen 81.792 kişi 6,75 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Peki On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta?

    ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

    On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de Youtube Milli Piyango TV ekranında canlı olarak gerçekleştirilecek

    On Numara çekilişi saat kaçta 14 Eylül On Numara çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek

     

     

    Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da şok baskınlar! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

    Adana'da şok baskınlar! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    15 Eylül Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    15 Eylül Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Sıradaki Haber