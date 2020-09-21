On Numara çekilişi saat kaçta? 21 Eylül On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

Sisal Şans ile çekilişi gerçekleşen On Numara'da heyecan dorukta. Her Pazartesi günü çekiliş yapılan On Numara'da son olarak 14 Eylül'deki çekilişte 10 bilen çıkmamıştı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye 292 bin 423 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Online'da canlı olarak yayınlanacak olan On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi MP TV ile takip edilebiliyor. On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.