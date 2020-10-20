20.10.2020 - 07:46 |
On Numara çekilişi sonuçları | 19 Ekim On Numara işte şanslı numaralar
On Numara çekilişi dün akşam gerçekleşti. 19 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişi sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Sisal Şans ile kazandıran On Numara'da haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleşti. 10 bilen 2 kişi 198 bin 856 lira kazandı. Bir sonraki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.
19 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2 - 6 - 8 - 10 - 18 - 20 - 22 - 24 - 30 - 35 - 36 - 37 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 - 64 - 70 - 71 - 80
ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA HANGİ GÜN ÇEKİLİYOR?
Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara artık Cuma günleri de çekiliş düzenliyor. Bir sonraki çekiliş 23 Ekim Cuma günü yapılacak. Çekilişler Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanıyor.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.