On Numara çekilişi sonuçları | 19 Ekim On Numara işte şanslı numaralar

Sisal Şans ile kazandıran On Numara'da haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleşti. 10 bilen 2 kişi 198 bin 856 lira kazandı. Bir sonraki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

19 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 - 6 - 8 - 10 - 18 - 20 - 22 - 24 - 30 - 35 - 36 - 37 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 - 60 - 64 - 70 - 71 - 80

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ON NUMARA HANGİ GÜN ÇEKİLİYOR?

Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara artık Cuma günleri de çekiliş düzenliyor. Bir sonraki çekiliş 23 Ekim Cuma günü yapılacak. Çekilişler Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanıyor.